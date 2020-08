Soyuz MS-17 sarà lanciato il 14 ottobre 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) La navicella spaziale è programmata per arrivare all’avamposto orbitale in tre ore e 20 minuti dopo aver compiuto due orbite della Terra, secondo i piani. Il lancio di una navicella spaziale Soyuz MS-17 con tre membri dell’equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è previsto per il 14 ottobre il Centro di addestramento cosmonauti Gagarin in … Leggi su periodicodaily

