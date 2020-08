Serie C, prossima stagione al via il 27 settembre: ecco la data del sorteggio dei calendari (Di giovedì 20 agosto 2020) Il prossimo 10 settembre andrà in scena il sorteggio dei calendari in vista del prossimo campionato di Serie C 2020-2021.Di seguito, il comunicato diramato questa mattina dalla Lega Pro attraverso il proprio sito di riferimento. "Dopo la presentazione di Connector, il pallone che fa bene al Paese che rappresenta una simbolica connessione tra tutte le regioni d’Italia e un importante segnale di ripartenza del calcio di Serie C, nell’agenda della Lega Pro è segnato un altro fondamentale appuntamento: quello del sorteggio dei calendari, previsto il 10 settembre al Salone d’Onore del Coni di Roma".Il prossimo 27 agosto scadrà il termine per le domande di sostituzione e riammissione, mentre il 3 ... Leggi su mediagol

