Scuola, Arcuri: riaprire con massimo livello sicurezza. Azzolina: è una priorità assoluta (Di giovedì 20 agosto 2020) ”L'obiettivo è riaprire le scuole il 14 settembre con il massimo livello sicurezza possibile ed io sono convinto che riusciremo a conseguirlo". Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) Domenico Arcuri, intervenendo al meeting di Rimini, lo ha ribadito senza mezzi termini. Gli ha fatto eco la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, che ha parlato di “operazione complessa, ma siamo più pronti rispetto a quando è iniziata la pandemia”. Leggi su tg24.sky

