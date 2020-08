Samsung Galaxy S20 5G, smartphone top di gamma in offerta su Amazon con il 28% di sconto (Di giovedì 20 agosto 2020) Se siete interessati all’acquisto di uno smartphone e cercate un dispositivo di alto livello, potreste approfittare dell’offerta di oggi su Amazon: Samsung Galaxy S20 5G è infatti proposto a 749 euro anziché 1.029 euro, grazie a uno sconto del 28%. A queste cifre lo smartphone dell’azienda sudcoreana diventa infatti particolarmente appetibile. Sono diversi i punti di forza del Galaxy S20 5G, a cominciare dal display. Ha infatti a disposizione un pannello Super AMOLED, tra i migliori del mercato smartphone. Lo schermo ha una diagonale di 6,2 pollici, per cui è sufficientemente grande per godersi, ad esempio, un episodio della propria serie TV preferita. Sul retro ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

balanionut : VIDEO: test de rezistenta pentru Samsung Galaxy Note20 Ultra - clikservernet : Samsung Galaxy S20 5G, smartphone top di gamma in offerta su Amazon con il 28% di sconto - Noovyis : (Samsung Galaxy S20 5G, smartphone top di gamma in offerta su Amazon con il 28% di sconto) Playhitmusic -… - SpulciaPrezzi : #SpulciaPrezzi SAMSUNG GALAXY A21s BLUE 32 GB ROM 3 GB RAM DUAL SIM DISPLAY 6.5' HD ANDROID… - DavideTinny : @lasvampitella Io ho un galaxy watch di Samsung. Comunque, informati prima sul prodotto da comprare, sulle cose che… -