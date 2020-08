Roma. Rapinano e picchiano un 16enne: sgominata baby gang (Di giovedì 20 agosto 2020) Il fatto risale al febbraio scorso quando un 16enne, che si trovava in piazza SS. Pietro e Paolo in compagnia di un gruppo di amici, manifestava il suo disappunto quando un altro ragazzo, conosciuto con il nome di “ Rachid”, rapinava la collanina ad un giovane che si trovava insieme al 16enne. Inutili i tentativi di quest’ultimo per far restituire la collanina al suo amico. I fatti Il 22 maggio successivo, circa 3 mesi dopo, mentre il 16enne, in compagnia della fidanzata e di altri amici, si trovava a passeggio nei pressi del laghetto dell’Eur, veniva nuovamente avvicinato dal “Rachid” che si trovava in compagnia di altri 3 ragazzi. Quest’ultimo nella circostanza invitava il ragazzo ad allontanarsi con lui ... Leggi su ilcorrieredellacitta

