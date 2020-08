Riprodurre un’immagine descrivendola (Di giovedì 20 agosto 2020) La pagina de il manifesto che ogni venerdì la ospita, non prevede che questa rubrica venga corredata da una illustrazione. Così, quando l’argomento del ‘Divano’ è, per l’appunto, la descrizione e il commento di una immagine, il lettore non può avvalersi del riscontro immediato che fornirebbe l’aver sott’occhio una riproduzione dell’opera presa in esame. E giacché in queste note settimanali quello della pittura è uno degli ambiti che vien preso in considerazione assai di frequente e viene, per giunta, trattato … Continua L'articolo Riprodurre un’immagine descrivendola proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

