Rangnick: «Giusto confermare Pioli. Ibra? Non è nel mio stile puntare sui 38enni» (Di giovedì 20 agosto 2020) Ralf Rangnick ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’ex dirigente del Lipsia Ralf Rangnick ha parlato in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del dirigente tedesco, che è stato vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Milan. PRIMI CONTATTI – «A quando risalgono? Fine ottobre, quando la squadra era in una situazione complicata: a tre punti dalla zona retrocessione. Se sono proseguiti? Se lo avete scritto è perché qualcuno ve lo ha detto. Io non ne ho mai parlato in pubblico. Ma per mettere in chiaro nessun contratto o penale, fino a tre settimane fa ero impegnato con la Red Bull». CONFERMA Pioli – «La squadra è stata la migliore post Coronavirus. Cambiare non sarebbe stato saggio ... Leggi su calcionews24

