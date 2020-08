Locatelli: "La seconda ondata Covid? Se ci sarà, non avrà stesso impatto della prima" (Di giovedì 20 agosto 2020) “Non sappiamo se ci sarà una seconda ondata di Covid, ma non sarà della stessa portata che abbiamo dovuto affrontare a fine febbraio, marzo e aprile”. Sono state le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità intervenuto al Meeting di Rimini, spiegando che “il Paese è decisamente in grado di garantire alcune strategie cruciali per individuare e circoscrivere i focolai epidemici e produrre dispositivi individuali per prevenire la diffusione del contagio”.L’esperienza passata, ha aggiunto, “ci insegna a non disinvestire per il futuro nella sanità”. Leggi su huffingtonpost

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli al Meeting di Rimini: "Il Paese è in grado di garantire strategie per individuare e circoscrivere focolai e prevenire la diffusione del contag ...

