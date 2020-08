Lev Trotsky: l’assasinio di un bolscevico vittorioso (Di giovedì 20 agosto 2020) Lev Trotsky il 20 agosto 1940 cadde in un agguato che si rivelò mortale. Il bolscevico russo fu colpito mortalmente con una piccozza. Un agente stalinista lo prese alle spalle. Chi fu Lev Trotsky? “Morirò rivoluzionario, proletario, marxista, materialista dialettico. La mia fede nell’avvenire comunista dell’umanità non è meno ardente, anzi è più salda oggi … Leggi su periodicodaily

dibo139 : RT @di_partito: 20 agosto 1940 - 20 agosto 2020 A 80 anni dall'assassinio di Lev #Trotsky per mano di un sicario di #Stalin, a partire dall… - AnonymeRai : ? 'Passato e Presente' racconta Lev Trotsky - di_partito : 20 agosto 1940 - 20 agosto 2020 A 80 anni dall'assassinio di Lev #Trotsky per mano di un sicario di #Stalin, a part… - vittoriolussana : RT @vittoriolussana: LEV TROTSKY 80 ANNI DOPO: UN'EREDITA' CONTROVERSA - vittoriolussana : LEV TROTSKY 80 ANNI DOPO: UN'EREDITA' CONTROVERSA -

Ultime Notizie dalla rete : Lev Trotsky

RAI - Radiotelevisione Italiana

Roma, 19 ago. (askanews) - Odiato, combattuto, deportato, esiliato e poi inseguito per tutto il mondo fino alla morte in Messico per mano di un sicario. Il suo nome è Lev Davidovic Bronstein, meglio c ...Esiliato dall’Unione Sovietica, Lev Trotsky visse per qualche tempo in una delle isole che formano l’Arcipelago dei Principi, di fronte a Istanbul. Sembrò la continuazione di una tradizione millenaria ...