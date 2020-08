L’Eredità, caso e polemiche: la Rai non ci sta e impugna l’ordinanza (Di giovedì 20 agosto 2020) Il caso che ha coinvolto il noto e seguitissimo programma L’Eredità, condotto dall’amato Flavio Insinna e in onda su Rai 1 non è chiuso: ecco cos’è successo Flavio Insinna (fonte foto: Instagram, @flavioinsinna )Continua a far discutere e a tenere banco il caso che ha convolto il famoso e apprezzato quiz show di Rai 1 L’Eredità, condotto dall’amato Flavio Insinna: si tratta della questione inerente alla ‘capitale di Israele’ di cui tanto si è parlato e che, sembra, non ridimensionarsi. La storia ha inizio il 21 maggio scorso, quando interrogato su quale fosse la capitale dello stato mediorientale, uno dei partecipanti alla trasmissione rispose Tel Viv. Il programma condotto da Insinna giudicò tale risposta sbagliata, spiegando che l’opzione ... Leggi su chenews

paola_valori : Radio Asservita Israele VERGOGNA @rubio_chef Un quiz tv deciderà la capitale di Israele: il caso de ‘L’eredità’ - Valeria93113820 : La RAI???? impugna la sentenza del giudice di Roma sulla domanda de 'L'eredità' su Gerusalemme. @rubio_chef - cstambul : RT @sono_farmaci: L'eredità del coronavirus sarà l'erosione delle libertà civili. Non se lo aspettava nessuno, è successo per caso. - antony220970 : RT @sono_farmaci: L'eredità del coronavirus sarà l'erosione delle libertà civili. Non se lo aspettava nessuno, è successo per caso. - carlopagliani : RT @sono_farmaci: L'eredità del coronavirus sarà l'erosione delle libertà civili. Non se lo aspettava nessuno, è successo per caso. -

