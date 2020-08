Kate Middleton è incinta, quarto figlio in arrivo per William? (Di giovedì 20 agosto 2020) Per l’ennesima volta il gossip rivela che Kate Middleton è incinta, non c’è nessuna conferma ufficiale, i reali inglesi tacciono ma sembra che sia stato proprio William d’Inghilterra a dare l’indizio questa volta o ancora una volta. C’è davvero la quarta gravidanza per Kate Middleton? La duchessa di Cambridge è in dolce attesa dopo George, Charlotte e Louis? Nessuna risposta certa ma secondo il Daily Express ci sono tutti gli indizi ed è l’esperta nel linguaggio del corpo che ha annunciato l’arrivo della cicogna. E’ William che è stato messo sotto esame, quindi Judi James non ha studiato il linguaggio del corpo di Kate Middleton ma ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Meghan Markle e l’amicizia (mai nata) con Kate Middleton: dallo shopping negato alla rottura… ecco - LizardoGramcko : RT @VanityFairIt: Ecco perché i Cambridge amano la vita in campagna @RoyalFamily - VanityFairIt : Ecco perché i Cambridge amano la vita in campagna @RoyalFamily - zazoomblog : William e Kate Middleton i luoghi d’amore nel Norfolk (compresa la scuola di pittura dei figli) - #William… - GEscortitalia : Kate Middleton incinta del quarto figlio? L’indiscrezione Clicca qui: -