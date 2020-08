George R.R. Martin parla di “vita in pausa”, Winds of Winter ancora lontano? (Di giovedì 20 agosto 2020) I fan della saga letteraria de Il Trono di Spade sono ormai più che abituati alle false promesse di George R.R. Martin, e in particolare ai perenni rinvii della data d'uscita di Winds of Winter, il sesto capitolo della serie. La novità, questa volta, è che lo stesso Martin sembra aver perso l'entusiasmo di aggiornare i lettori sull'avanzamento del suo lavoro. Anziché promettere nuovi – e presumibilmente irraggiungibili – traguardi, nel suo ultimo blog post lo scrittore si è limitato a un mesto racconto della sua routine di scrittura, e i pochi indizi lasciati su Winds of Winter sono stati decifrati solo parzialmente da alcuni dei più incalliti nerd della saga. Eccomi di ritorno nella mia fortezza della ... Leggi su optimagazine

