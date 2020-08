Fiumicino, altri 4 casi all’aeroporto: al via il contact tracing internazionale (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono stati individuati altri 4 casi positivi al Coronavirus all’aeroporto di Fiumicino. Come rende noto l’Unità di Crisi della Regione, si tratta di una donna di nazionalità inglese e di 2 italiani, tutti e tre provenienti da Atene. L’altro caso è una donna italiana proveniente da Heraklion. Tutti sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Fiumicino, altri 4 casi all’aeroporto: al via il contact tracing internazionale su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

