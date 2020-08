Crimi e il PD che forse non è più il partito di Bibbiano (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Capo Politico pro tempore del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi rilascia oggi un’intervista illuminante ad Alessandro Trocino del Corriere della Sera dove spiega che l’alleanza alle elezioni regionali con il partito Democratico non si farà nonostante l’appello di Giuseppe Conte e però, bontà sua, come un novello Fonzi chiede quasi scusa sulla definizione di partito di Bibbiano data al partito Democratico all’epoca da Di Maio: Lega e Pd sono intercambiabili? «forse con il Pd ci sono più somiglianze, anche se ci sono distinguo non indifferenti». Il Pd è ancora il partito di Bibbiano. Non è arrivato il momento di scusarsi? «forse abbiamo ... Leggi su nextquotidiano

