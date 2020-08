Crimi “Con il Pd non c'è alleanza strutturale” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non si tratta di sprecare un'occasione, perchè non c'è, altrimenti l'avremmo colta al volo. Noi abbiamo il massimo rispetto del territorio. Dove abbiamo fatto opposizione fino a ieri, è difficile immaginare un percorso insieme”. Così Vito Crimi, leader politico del M5S, in un'intervista al Corriere della Sera sull'alleanza politica tra Pd e cinquestelle per le regionali. “Assolutamente no. Non c'è alleanza strutturale”, ribadisce Crimi, osservando che “qualcuno poteva parlare di alleanza strutturale anche con la Lega. Ma non l'abbiamo fatta e non la facciamo oggi, perchè siamo nati per combattere il sistema ... Leggi su liberoquotidiano

ilfoglio_it : I candidati grillini in Puglia e Marche non si ritirano. Crimi li difende. L'appello del premier all'unità cade nel… - Corriere : Mi sta dicendo che il voto su Rousseau riguardava quattro Comuni, non un’alleanza con il Pd, come sembrava anche da… - Corriere : Bonus da 600 euro: Rizzone (M5) è il terzo parlamentare ad averlo chiesto. Crimi: massima severità - Monica22043399 : RT @marcocanestrari: Crimi, senza rendersene conto, spiega pure come viene controllato il partito da #Casaleggio: 'A che serve avere le lis… - marcocanestrari : Crimi, senza rendersene conto, spiega pure come viene controllato il partito da #Casaleggio: 'A che serve avere le… -