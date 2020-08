Cameriere fascista di “La Tana Marina” di Rimini serve clienti di colore e si scusa col Duce: replica ufficiale (Di giovedì 20 agosto 2020) Si tinge di giallo un presunto episodio, condito secondo l’accusa dal reato di “apologia di Fascismo”, presso il ristorante “La Tana marina” di Rimini. Una donna di colore, infatti, ha denunciato sui social il fatto di essersi recata presso la struttura con alcuni membri della sua famiglia e le figlie per celebrare il compleanno della bambina. Tutto procede regolarmente, è la sera del 16 agosto stando allo scontrino pubblicato dalla diretta interessata su Facebook, fino a quando il Cameriere si avvicina al tavolo per prendere le ordinazioni. L’accusa di apologia di Fascismo per il Cameriere del ristorante “La Tana Marina” di Rimini A detta della donna, il Cameriere dopo aver scritto tutto si sarebbe ... Leggi su bufale

