Cade dal ponte con l'auto. Trentenne muore annegato dopo cena con gli amici (Di giovedì 20 agosto 2020) Un Trentenne è morto annegato nella sua auto dopo essere precipitato dal ponte sul fiume Fiora. Come scrive "EtruriaNews", Matteo Meneghetti stava percorrendo la strada Doganella che collega Montalto di Castro a Ischia di Castro dopo una cena con gli amici. A un certo punto, però, all'altezza della Cartiera, Matteo ha perso il controllo della sua Hyundai ed è volato giù dal ponte. L'auto e il suo corpo sono stati ritrovati dai carabinieri e la scoperta è stata terribile. Matteo, infatti, ha fatto di tutto per uscire dall'auto dov'era incastrato. Ma i suoi sforzi sono stati vani. L'allarme è stato lanciato dalla madre che, non ... Leggi su iltempo

