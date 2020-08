Attento Benevento, un’italiana si fa avanti per Miha Zajc (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’affare Miha Zajc non stuzzica solo il Benevento. Lo sloveno piace ai giallorossi, tanto da convincere Pasquale Foggia a muovere i primi passi con l’agente per poi sferrare l’assalto al Fenerbahce. Alle porte del club turno, però, si sarebbe iniziato ad affacciare un’altra società italiana, interessata alle prestazioni dell’ex Empoli. Si tratta del Bologna che vorrebbe regalare a Sinisa Mihajlovic un elemento di qualità per il reparto offensivo. Aumenta dunque la concorrenza per il 26enne arrivato in Turchia a fine gennaio 2019. L'articolo Attento Benevento, un’italiana si fa avanti per Miha Zajc proviene da ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Attento Benevento Attento Benevento, un'italiana si fa avanti per Miha Zajc anteprima24.it BeSports: va al Pisa il primo campionato PES della Serie B, battuti Benevento e Cosenza

E' il Pisa a vincere BeSports, il primo campionato eSports della Serie B su eFootball PES 2020. Battuti in finale il Benevento e il Cosenza. La prima edizione d ...

Benevento Calcio: a Seefeld si fa già sul serio

Giallorossi subito a lavoro a Seefeld. Nella sede del ritiro estivo in terra tirolese, al di là del Confine, i ragazzi di mister Inzaghi hanno iniziato fin da subito con una doppia seduta d’allenament ...

