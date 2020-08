Uno scambio maglia costerà la finale di Champions a Neymar? È molto difficile (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il PSG ha conquistato ieri sera la finale di Champions League, ma rischia di non poter schierare in campo Neymar. Secondo quanto riporta il Sun rischia di essere punito dalla Uefa per aver scambiato la maglia con Marcel Halstenberg dell’RB Leipzig. Se dovesse accadere sarebbe sicuramente un duro colpo per il PSG. La UEFA può squalificarlo per questo? Secondo il punto 14.8 del ‘Protocollo di ritorno in gioco‘ della UEFA , “si raccomanda ai giocatori di astenersi dallo scambiarsi le maglie”. Poiché si tratta di una raccomandazione e non di una regola, è improbabile che Neymar venga punito Neymar could be banneed from playing in Champions League final after breaking new Uefa protocol https://t.co/Lsf4rCJb5e ... Leggi su ilnapolista

