Treno deragliato: pm, disastro ferroviario colposo (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 19 AGO - La Procura di Monza ha aperto un'inchiesta per disastro ferroviario colposo, al momento a carico di ignoti, sul deragliamento del Treno regionale avvenuto stamani alla ... Leggi su corrieredellosport

poliziadistato : Deragliato treno nei pressi della stazione #CarnateUsmate Linee interrotte Lecco-Milano, Bergamo-MI e MI-Sondrio. S… - petergomezblog : #Treno deragliato a Carnate, “il macchinista e il capotreno non erano a bordo”. In viaggio per 6 km senza guida. Fe… - emergenzavvf : ?? #Carnate (MB) #19agosto 12:00, incidente ferroviario sulla linea Monza Lecco: deragliato un treno senza passegger… - scrittrice1307 : RT @petergomezblog: #Treno deragliato a Carnate, “il macchinista e il capotreno non erano a bordo”. In viaggio per 6 km senza guida. Ferito… - scrittrice1307 : RT @ilfattovideo: Treno deragliato a Carnate, un testimone: “Ho visto un vagone alzarsi di 20 metri. Siamo corsi subito lì, pensavamo ci fo… -