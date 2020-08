Treno deragliato a Carnate: circolazione bloccata sulle linee per Monza (Di mercoledì 19 agosto 2020) Treno deragliato alle 12 in stazione a Carnate in provincia di Monza e Brianza. Sul posto ci sono due elisoccorso assieme ad ambulanze e automatica. Al momento non si sa se ci sono vittime. Il convoglio di Trenord è deragliato in stazione per cause ancora da accertare. circolazione bloccata sulle linee per Monza. td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

