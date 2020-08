Santo Stefano, quarantena nel lusso: tentano di fuggire ma 10 sono già positivi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sull’isola di Santo Stefano sono iniziati i tamponi per i 475 turisti rimasti ‘prigionieri’ in quarantena. Dieci sui primi 150 sono positivi. Costretti a restare in quarantena sull’isola di Santo Stefano, in Sardegna, chiusi in un lussuoso ma ora scomodo Resort. Scomodo al punto che è scoppiata una rivolta e ci sono stati anche tentativi di fuga: «Sequestro di persona», sostengono alcuni villeggianti. Il motivo per il quale i vacanzieri sono costretti a restare confinati in una delle più belle località del Mediterraneo è di natura sanitaria, dopo che un dipendente della struttura è risultato ... Leggi su chenews

