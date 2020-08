Perchè il discorso di Draghi a me non piace (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il discorso di Draghi – osannato dai commentatori in maniera quasi bulgara e già strumentalizzato da varie parti politiche – non contiene nessuna particolare indicazione tecnica: è un insieme di affermazioni di carattere vagamente moralistico, ma non aggiunge nulla ai problemi che la crisi sanitaria ci ha posto di fronte. Partiamo da un presupposto molto semplice: un sistema socioeconomico già alla corda di suo rischia seriamente di collassare quando viene investito da un evento imprevisto con conseguenze tanto perniciose come è il caso della pandemia in corso. Questa “solubilità” delle infrastrutture già obsolescenti alle intemperie “impreviste ed imprevedibili” è frutto di decenni di malagestione o non gestione, ma non è frutto del caso. E’ in corso in ... Leggi su romadailynews

TNannicini : Inevitabilità del cambiamento che va governato non ingessato; debito “buono” non sussidi infiniti; centralità dei g… - Agricolturabio1 : RT @RosiPolimeni: @Ivan__soli I miei figli sviano il discorso ogni volta che accenno. Chissà perché ? ?? - RememberAllYou : RT @itstella_a: Vi rendete conto che ogni volta che dite che i txt sono avvantaggiati, perché fanno parte dalla stessa agenzia dei Bangtan,… - emipro74 : @ilLamecus Tutto è migliorabile e auspico che sarà così anche quest’anno perché siamo già arrivati ad un ottimo liv… - RosiPolimeni : @Ivan__soli I miei figli sviano il discorso ogni volta che accenno. Chissà perché ? ?? -