PAGNUCCO | UN “SETTE” NEROVERDE CLASSE 2006 PER LA JUVENTUS

Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento dell'attaccante 2006 Filippo PAGNUCCO alla JUVENTUS. Il giovane calciatore, esterno offensivo di grande talento, si è messo in evidenza nella stagione 2019/20 con l'Under 14 nazionale di mister Simone Motta, prima in campionato fino alla sospensione. Durante l'annata PAGNUCCO era stato premiato come miglior giocatore al torneo internazionale Trofeo Caroli Hotels, in cui il Pordenone era stato grande protagonista. Un nuovo giovane ramarro spicca dunque il volo in serie A: una conferma per il Settore giovanile NEROVERDE, fra i top d'Italia per formazione, organizzazione, qualità dell'attività in campo e fuori. La società fa un grande in bocca al lupo a Filippo, augurandogli di dimostrare il suo valore

