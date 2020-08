Onward, i doppiatori Fabio Volo, Favij e Sabrina Ferilli: “È una storia piena di entusiasmo e magia” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Intervista video ai doppiatori italiani di Onward - Oltre la magia, nuovo film di animazione Disney Pixar ambientato in un mondo dove esistono unicorni e draghi. Arriva in sala il 19 agosto Onward - Oltre la magia, film di animazione Disney Pixar diretto da Dan Scanlon, anche sceneggiatore. Ambientato in un mondo dove la magia esiste ma è stata dimenticata, tutto comincia con il sedicesimo compleanno di Ian Lightfoot, ragazzo elfo che ha perso il padre quando era molto piccolo. Il genitore gli ha però lasciato un regalo speciale: un bastone magico e una pietra, grazie a cui lanciare un incantesimo che lo riporterà in vita per un'intera giornata, in modo da fargli conoscere il figlio più giovane. Qualcosa va però storto e, insieme al fratello ... Leggi su movieplayer

