NSI Runavik-Barry Town (giovedì, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 19 agosto 2020) Esattamente come per ogni altro sorteggio anche per il turno preliminare propriamente detto ci sono le teste di serie e i tifosi si chiedono chi sia meglio incontrare. Non sappiamo se siano stati contenti ma possiamo dire che le teste di serie erano: B36 Torshavn (Isole Faroe), La Fiorita (San Marino), NSI Runavik (Isole Faroe) … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

