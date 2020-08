L’Italia e l’e-learning: le aree in cui possiamo fare meglio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Uno degli stereotipi sul nostro paese riguarda la bassa digitalizzazione, la mancanza di materiali didattici e di apprendimento online. Sebbene il nostro paese non eccella da questo punto di vista, possiamo vedere negli ultimi anni un trend positivo. Un dato che è migliorato è l’accesso a computer ed internet da casa: attualmente il 72.5% dei nostri studenti ne può beneficiare. Un risultato in netto miglioramento col passare del tempo anche grazie all’accesso di internet da mobile. Tuttavia come sistema paese, la spesa per singolo studente può sicuramente migliorare. Infatti, siamo terzultimi in Europa con solo il 24.3% del PIL pro capite allocato a scuola ed educazione. Specialmente negli ultimi tempi caratterizzati dall’emergenza COVID, si è andata ad evidenziare da un lato la potenzialità ... Leggi su laprimapagina

