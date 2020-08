Kim Yong-un ordina la confisca dei cani da compagnia. Sospetto bestiale: "Che fine fanno" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il dittatore della Nord Corea Kim Yong-un avrebbe ordinato la confisca di tutti i cani da compagnia della capitale PYongyang. Ufficialmente, perché le povere bestie rappresenterebbero la "decadenza capitalista" e sarebbe simbolo di "una tendenza 'contaminata' dall'ideologia borghese". La notizia è stata lanciata dall'edizione inglese del quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo e rilanciata da vari tabloid britannici. "Le autorità - scrive il quotidiano - hanno identificato le famiglie con cani da compagnia e le stanno costringendo a rinunciarvi oppure gli animali vengono confiscati con la forza e soppressi". Dietro la decisione brutale del tiranno comunista, però, non ci sarebbe solo l'ideologia ... Leggi su liberoquotidiano

laura19165011 : RT @Phaelon2: @AlbertoBagnai @ColuiDi Tra un po' anche Kim Yong Un ci manda una cartolina con scritto 'Saluti dalla democratica Korea del N… - Phaelon2 : @AlbertoBagnai @ColuiDi Tra un po' anche Kim Yong Un ci manda una cartolina con scritto 'Saluti dalla democratica Korea del Nord!'... - KdramaNotes1 : Canzone della settimana - #KimYongJin : A flower that didn't bloom Sei andata via e non sei tornata / lasciando una… - sigma_tao : la divina comemdia insegna banca mondiale José Antonio Ocampo, Ngozi Okonjo-Iweala Jim Yong Kim erano candidati al… - piergiullare : @KotetsuJeegu A sto punto era meglio Kim Yong Un... -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Yong Kim Yong-un, "ordine di confisca dei cani da compagnia". Sospetto agghiacciante: "Finiscono nei ristoranti" Liberoquotidiano.it Kim Yong-un, "ordine di confisca dei cani da compagnia". Sospetto agghiacciante: "Finiscono nei ristoranti"

Il dittatore della Nord Corea Kim Yong-un avrebbe ordinato la confisca di tutti i cani da compagnia della capitale Pyongyang. Ufficialmente, perché le povere bestie rappresenterebbero la "decadenza ca ...

Corea del Nord, cani domestici sequestrati: “Sono simbolo di lusso”

La Corea del Nord ha proibito il possesso di cani domestici: le voci sui veri motivi dell’operazione sono agghiaccianti. La Corea del Nord è ufficialmente una Repubblica Popolare e uno stato socialist ...

Il dittatore della Nord Corea Kim Yong-un avrebbe ordinato la confisca di tutti i cani da compagnia della capitale Pyongyang. Ufficialmente, perché le povere bestie rappresenterebbero la "decadenza ca ...La Corea del Nord ha proibito il possesso di cani domestici: le voci sui veri motivi dell’operazione sono agghiaccianti. La Corea del Nord è ufficialmente una Repubblica Popolare e uno stato socialist ...