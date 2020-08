Incubi, le donne ne fanno di più (Di mercoledì 19 agosto 2020) Spesso non sono capaci di “staccare la spina” veramente. E così, quando è il momento di andare a dormire, tendono a trasportare ansie e preoccupazioni dalla vita reale alla sfera onirica. Per questo le donne sono molto più soggette a fare incubi, rispetto agli uomini. Lo rivela uno studio condotto da Jennifer Parker, psicologa della University of West of England di Bristol, che per cinque anni ha analizzato i sogni di 193 volontari di ambo i sessi. Leggi su vanityfair

