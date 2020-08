Gioele: la conferma ufficiale pochi minuti fa, ecco cosa è successo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quello che tutti temevano è avvenuto. Dopo giorni di ricerche incessanti che hanno visto l'impegno di decine di uomini, volontari e da questa mattina anche l'Esercito, il corpo del piccolo Gioele Mondello – figlio di Viviana Parisi – è stato rinvenuto, purtroppo senza vita. È stato uno dei volontari, un carabiniere in congedo, impegnato nelle ricerche guidate stamane dal papà Daniele Mondello a fornire una segnalazione di resti trovati a poche centinaia di metri dal traliccio, nella stessa zona impervia in cui è stato trovato anche il corpo della mamma. Sul posto si sono recate le forze dell'ordine ed è stato allertato il procuratore di Patti, Angelo Cavallo. "Ci sono resti compatibili con un bambino di quella età" ha dichiarato il Procuratore spiegando che la certezza arriverà solo dagli ... Leggi su howtodofor

piobulgaro : ?? ULTIMISSIMA ORA - Gioele Mondello, la conferma degli inquirenti: 'al 99% è lui', dettagli compatibili con il picc… - RosariaMirage : RT @Emilystellaemi2: Gioele Mondello è morto, trovato il corpo del figlio di Viviana Parisi: c'è la conferma ufficiale - Sofia_1_vv : RT @Emilystellaemi2: Gioele Mondello è morto, trovato il corpo del figlio di Viviana Parisi: c'è la conferma ufficiale - IlMondoDiAllie : RT @Emilystellaemi2: Gioele Mondello è morto, trovato il corpo del figlio di Viviana Parisi: c'è la conferma ufficiale - Emilystellaemi2 : Gioele Mondello è morto, trovato il corpo del figlio di Viviana Parisi: c'è la conferma ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele conferma

Sarebbero di un bambino i resti umani ritrovati poco fa tra le campagne di Caronia da un carabiniere in congedo in una zona a poche centinaia di metri dal traliccio in cui è stato trovato, lo scorso 8 ...Sarà necessario l’esame del Dna per avere la conferma definitiva che i resti ossei trovati a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo appartengano al piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scompars ...