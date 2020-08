Gigi Hadid accusata di aver finto di essere incinta, interviene Fedez: “Mollate Gigi” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Diversi utenti di Twitter accusando la topmodel di aver finto la gravidanza per notorietà, ma Fedez la difende In queste ultime ore, è scoppiata una polemica riguardo Gigi Hadid che è entrata in trend topic su Twitter. Diversi utenti hanno accusato la top model americana di aver finto di essere incinta di Zayn Malik per ottenere notorietà. Inoltre, c’è anche chi confermerebbe questa teoria, per il fatto che il pancino di Gigi non si noti negli scatti di Instagram. Delle accuse alquanto pesanti, che secondo altri internauti sarebbero dettate dall’invidia o dalla non accettazione del fidanzamento di Gigi con l’ex membro di Zayn Malik. A ... Leggi su nonsolo.tv

