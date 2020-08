Discoteche, la tiktoter Gaia Bianchi cancella i video al centro della bufera e dà una nuova versione: «Il problema è chi non ha chiuso» – Il video (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gaia Bianchi è una ragazza di 16 anni con più di un milione di followers sulla piattaforma TikTok. Si era già sentito parlare di lei ad aprile, quando decise di violare la quarantena per incontrare i suoi amici. Ora torna a far notizia dopo aver pubblicato alcuni video (poi rimossi) in cui parla della chiusura delle Discoteche per il contenimento del contagio da Coronavirus criticando aspramente la decisione del governo. Le sue storie Instagram hanno scatenato una vera e propria bufera social tra le tante polemiche da parte di follower e vari influencer. Così, dopo la gaffe, Gaia Bianchi decide di tornare su quei video per spiegare la sua posizione: «Il ... Leggi su open.online

