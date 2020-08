Coronavirus, focolaio a Porto Cervo: ricoverata a Roma una ventenne (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono più di venti i giovani rientrati dalla Sardegna nella Capitale e risultati positivi ai test. In isolamento anche tre ragazzi che erano in vacanza nel Circeo Leggi su lastampa

fanpage : 'Individuato un #focolaio in treno grazie a #Immuni' - SkyTG24 : Coronavirus, focolaio club Sardegna: 20enne ricoverata a #Roma - MediasetTgcom24 : Focolaio a Porto Cervo, ricoverata con polmonite una 20enne romana #coronavirus - loureiro1966 : RT @enniogiannascol: ??'Individuato un focolaio in treno grazie a Immuni': Non date retta a SALVINI, scaricate immuni - occhio_notizie : Ecco com'è nato il focolaio che ha fatto infuriare #DeLuca -