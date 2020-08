Boscaglia: “Palermo è Palermo e rappresenta l’eccellenza” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Presentazione ufficiale alla stampa e ai nuovi tifosi per il tecnico del Palermo Boscaglia. Prime parole di felicità per questa nuova avventura in Sicilia: “Palermo è Palermo, rappresenta l’eccellenza. Iniziamo questa avventura con grandi propositi. Penso che sia fondamentale avere una società forte, che ti supporta e con cui poter parlare delle scelte. E servono giocatori forti, costruire una squadra non è semplice. Ma Sagramola e Castagnini mi conoscono: sappiamo i calciatori che ci servono, sul piano tecnico e morale. Mercato? Non ho chiesto calciatori, ovviamente parlo con la società per definire le scelte di mercato”. Boscaglia: “Palermo è Palermo e rappresenta ... Leggi su itasportpress

