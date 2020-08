Battipaglia, polemica sull’ex tabacchificio. Bruno: “Rifiuti? Solo bugie” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBattipaglia (Sa) – Davide Bruno (foto), assessore allo sviluppo urbano, non ci sta. Risponde al Comitato ‘Battipaglia dice no’ che aveva accusato l’amministrazione di aver sottoscritto un accordo con l’università di Salerno ‘apripista’ per l’arrivo di rifiuti presso l’ex tabacchificio. Bruno scrive: “In merito alle polemiche relative all’accordo di collaborazione tecnologica con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno del 7 agosto occorre ristabilire la verità anche perché si è presa una ‘cantonata’. L’accordo con il dipartimento di ingegneria industriale per l’ex Ati riguarda gli studi di vulnerabilità sismica e ... Leggi su anteprima24

