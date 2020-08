Alex Zanardi, l’annuncio dell’ospedale: “Miglioramenti, è in terapia semi-intensiva” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alex Zanardi, l’annuncio dell’ospedale: “Miglioramenti, è in terapia semi-intensiva”. A parlare sono i medici del San Raffaele di Milano. Arrivano finalmente buone notizie in merito allo stato di salute di Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula Uno, campiona paralimpico di handbike era stato vittima di un gravissimo incidente il 19 giugno scorso quando con il … L'articolo Alex Zanardi, l’annuncio dell’ospedale: “Miglioramenti, è in terapia semi-intensiva” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

