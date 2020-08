Uomini e Donne, l'ex tronista Giulio Raselli e gli attacchi d'ansia: "Ho paura di morire" (Di martedì 18 agosto 2020) Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, torna a parlare di un problema che lo affligge da circa tre anni e dalla quale ancora sta combattendo, si tratta di attacchi d'ansia. Tutto è iniziato durante il periodo in cui il ragazzo giocava a pallacanestro. In un'occasione ha accusato una congestione cui è seguito un ricovero in ospedale che fortunatamente non richiedeva particolari urgenze, ma comunque un controllo.Giulio durante la degenza ha iniziato a subìre i primi attacchi mentre dormiva, spiega che i macchinari alla quale era attaccato hanno iniziato a suonare contemporaneamente, questo gli ha provocato uno stato di agitazione che ha portato quindi a degli attacchi ... Leggi su blogo

