Tunisino la rapisce e la violenta: notte dell'orrore a Venezia (Di martedì 18 agosto 2020) Valentina Dardari L’uomo, 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri. La sua vittima è riuscita a scappare solo il mattino seguente Una donna 40enne, Veneziana, è stata prima sequestrata, poi picchiata e infine violentata da un immigrato Tunisino di 30 anni. La sua vittima è riuscita a fuggire solo al mattino quando, nuda, ha trovato rifugio in un bar poco distante e ha chiesto aiuto. Una volta soccorsa, è stata trasportata in ospedale per essere assistita dal personale medico. I carabinieri intanto hanno ascoltato la testimonianza della 40enne e sono riusciti a individuare e ad arrestare l’aggressore. Nell’abitazione del fermato sono stati rinvenuti gli indumenti della vittima che l'orco aveva sequestrato per impedirle di scappare. La ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Tunisino rapisce Non sempre è colpa della suocera. A quarant'anni con le armi giocattolo. A Termini "rapiscono" i cellulari Farodiroma