Terremoto, scossa in Calabria: sisma avvertito a Crotone [MAPPE e DATI] (Di martedì 18 agosto 2020) Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 17.59. Il sisma si ha avuto epicentro nel Mar Ionio, lungo la costa di Crotone. L’ipocentro è stato rilevato a soli 5 Km di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Seguiranno aggiornamenti live.L'articolo Terremoto, scossa in Calabria: sisma avvertito a Crotone MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

