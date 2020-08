Teatro, Claudia Lawrence e Marco Beljulji pronti a tornare in scena (Di martedì 18 agosto 2020) “Chi si prende sul serio è perduto!”. ClaMar Duet, Claudia Lawrence (terza classificata nel 2020 nella trasmissione “Italia’s Got Talent”) e Marco Beljulji, sono pronti a tornare sul palcoscenico. Nonna e nipote “in arte” condividono una visione di Teatro totale: autoironia, musica, danza e comicità sono gli ingredienti delle loro performances. Il prossimo debutto è previsto per la nuova stagione 2020-2021 con uno spettacolo che sarà il risultato di un trittico di mini-performance dedicate a Boris Vian, Emanuele Luzzati e Casanova. La storia del duo Claudia e Marco si incontrano nel 2017 al Teatro Arsenale di Milano per la produzione ... Leggi su tpi

