Sky: la Supercoppa Europea si giocherà col pubblico a Budapest (Di martedì 18 agosto 2020) La UEFA ha deciso di riaprire lo stadio al pubblico in occasione della Supercoppa Europea del prossimo 24 settembre, che si disputerà a Budapest. Lo riporta Sky Sport, che afferma che la decisione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. All'impianto si potrà accedere per il 30% della capienza dello stesso.

La Uefa avrebbe deciso di aprire lo stadio di Budapest in occasione della Supercoppa Europea in programma il 24 settembre Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Uefa avrebbe deciso di far giocare ...