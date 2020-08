Scuole nel Lazio, al via i test sierologici: ecco da quando, tutte le info (Di martedì 18 agosto 2020) Dal 20 agosto partiranno i test sierologici per i docenti e il personale scolastico di tutto il Lazio. Lo ha comunicato l’assessore D’Amato. Nell’Asl Roma 2 sono state registrate già 334 prenotazioni per i test nella giornata del 20 agosto, mentre 1.076 sono le prenotazioni totali dei docenti. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 43 nuovi casi, più della metà sono di importazione. ecco il bollettino aggiornato delle Asl Coronavirus nel Lazio: la situazione aggiornata al 18 agosto Sono 1359 gli attuali casi positivi nel Lazio. Di questi, 218 sono ricoverati non in terapia intensiva, mentre 6 sono in terapia intensiva. 1135 persone sono in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia sono 871 i deceduti, 6991 i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

