Puglia: bonus matrimonio Emiliano: piccola cifra ma utile ad attutire le difficoltà del momento (Di martedì 18 agosto 2020) Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: Per tutte le coppie che si sono sposate in questo periodo difficile e che si sposeranno entro la fine dell’anno abbiamo pubblicato il bando del bonus matrimonio. Si tratta di una piccola cifra, ma utile ad attutire le difficoltà del momento. L'articolo Puglia: bonus matrimonio <small class="subtitle">Emiliano: piccola cifra ma utile ad attutire le difficoltà del momento</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

