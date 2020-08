“Non sei tu!”. Mercedesz Henger, dimenticate le sue forme morbide perché oggi è così: la trasformazione è impressionante (Di martedì 18 agosto 2020) Con mamma Eva, Mercedesz Henger non ha per ora intenzione di ricostruire un rapporto. Dopo mesi di insulti e bordate a distanza la guerra è passata un gelido silenzio che non lascia aperta nessuna porta. Il motivo è sempre il rapporto con Lucas Peracchi, mai piaciuto a mamma Eva e viceversa. Mercedesz Henger da parta sua è sempre più innamorata a legata al personal trainer. Del quale sta seguendo le impronte: lo dimostra uno scatto in cui Mercedesz Henger confronta il suo fisico nel 2016 e oggi e il cambiamento è assurdo. Un risultato ottenuto con sacrifici e costanza come spiega la 29enne: ‘’Era da tanto tempo che non mettevo un “prima e dopo” , questo perché aspetto sempre di arrivare al ... Leggi su caffeinamagazine

