«Mio padre era un 65enne sano, il suo unico problema è stato fidarsi di Trump e ha pagato con la vita» (Di martedì 18 agosto 2020) Negli Usa comincia la corsa finale alle elezioni che prevede, sia per i democratici di Biden che per i repubblicani di Trump, una serie di appuntamenti in convention. Quest’anno si tratta di due ore in diretta tv per quattro serate consecutive in cui i candidati e le persone di cui si sono circondati e che li sostengono parlano delle idee per il paese e delle loro ragioni. In questi giorni tocca ai democratici – la prossima settimana sarà il turno dei repubblicani – e nella prima serata dedicata alla campagna elettorale di Joe Biden sono intervenuti non solo Sanders e Michelle Obama ma anche cittadini comuni. LEGGI ANCHE >>> La coppia di St. Louis che ha imbracciato il fucile contro i manifestanti BLM sarà alla convention di Trump «Mio padre morto di Covid perché si è ... Leggi su giornalettismo

GassmanGassmann : Alla fine degli anni 50, mio padre creo il Teatro Popolare Italiano, portando le rappresentazioni classiche a prezz… - PosteNews : Il Dna postale di mister Pioli: “Mio padre portalettere e la passione per il gioco di squadra”. Intervista all’alle… - Pierferdinando : Mezzo secolo di politica e un solo rimpianto: vorrei che mio padre mi avesse visto volare. La Dc? Manca a tutti. Al… - ociredeFB : @icebegr Sì ho dormito bene, ma mi sono dovuto svegliare relativamente presto per aiutare mio padre in giardino, ma ci sta, ci sta - imbehindthemall : stavo managiando e mio padre se ne esce dicendo: “ma tu non eri a dieta?” Ci sono rimasta malissimo perché sa che h… -

Ultime Notizie dalla rete : Mio padre «Mio padre è morto perché ha creduto a Donald Trump» next Placido Domingo alla Reggia di Caserta: «Che grande emozione tornare in Italia»

i Tre Tenori - un'esperienza unica con Luciano e Josè - e il passaggio alla corda più baritonale della mia voce che mi ha permesso di interpretare nuovi ruoli, soprattutto di padre». Dei suoi 151 ...

Dj morta, l'appello del padre di Gioele: "Aiutatemi a cercarlo"

Su Facebook il padre di Gioele, Daniele Mondello ... "Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele - scrive l'uomo in un post pubblicato nella notte - a presentarsi ...

i Tre Tenori - un'esperienza unica con Luciano e Josè - e il passaggio alla corda più baritonale della mia voce che mi ha permesso di interpretare nuovi ruoli, soprattutto di padre». Dei suoi 151 ...Su Facebook il padre di Gioele, Daniele Mondello ... "Invito tutti quelli che si vogliono unire alle ricerche di mio figlio Gioele - scrive l'uomo in un post pubblicato nella notte - a presentarsi ...