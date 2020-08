Meeting di Rimini: apre Mario Draghi (cosa non gradita a Conte) (Di martedì 18 agosto 2020) Oggi, 18 agosto, il Meeting di Rimini, storico appuntamento di Comunione e Liberazione, entra nel vivo, unauurato dall'ex presidente della Bce, Mario Draghi. cosa probabilmente non gradita dal Premier, Giuseppe Conte, che teme di essere scalzato a Palazzo Chigi proprio da lui. Leggi su firenzepost

NicolaPorro : La difesa delle #discoteche è un principio di #libertà. La strumentalizzazione della storia della bambina di 5 anni… - Agenzia_Ansa : Al via domani il Meeting di Rimini, si parte con Draghi. Edizione 'speciale' causa Covid. Mattarella, è occasione d… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Il Meeting di Rimini nel segno di Draghi: 'Può indicarci la via' [dalla nostra inviata CONCHITA SANN… - MassimoFaggioli : RT @ilsussidiario: Mario Draghi apre il @MeetingRimini. Segui la diretta dell’incontro inaugurale - WLITALIA1 : RT @ForzaNuova: Meeting di #Rimini L'intervento inaugurale è di Mario Draghi. #ComunioneELiberazione scende dalla scomoda barca cattolica… -

Ultime Notizie dalla rete : Meeting Rimini

RIMINI – Ieri è arrivato il messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sull’Italia che resiste e che (si spera) deve ripartire. Oggi, 18 agosto, il Meeting di Rimini, storico appuntamento di ...Mario Draghi ritorna infatti al Meeting di Rimini dopo che era stato ospite nel 2009, ma per Bernard Scholz questo non significa lanciare un messaggio politico nei mesi in cui da più parti si consider ...