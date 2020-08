Gazzetta: si complica l’affare Gabriel per il Napoli (Di martedì 18 agosto 2020) Si complica l’affare Gabriel secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Il Lille ha ricevuto una mega offerta per Gabriel dall’Arsenal: 30 milioni di euro, 5 in più di quanti ne ha pattuiti De Laurentiis per definire l’operazione. Lopez ci starebbe pensano, anche se, dopo la conclusione dell’affare Osimhen, i due presidenti avevano un accordo verbale tra gentiluomini per chiudere anche la trattativa Gabriel. Dalla Francia, invece, arriva la conferma che Gabriel vuole aspettare il Napoli, ma lo farà per una settimana al massimo. L'articolo Gazzetta: si complica l’affare Gabriel per il Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

L’Unione ciclistica internazionale (Uci), in una nota, comunica che ha aperto un’inchiesta sulle circostanze dell’incidente causato da un’auto privata negli ultimi chilometri del Giro di Lombardia di ...

