Diffidati Lipsia-Psg: Nagelsmann ha giocatori a rischio squalifica? La situazione (Di martedì 18 agosto 2020) Alle 21:00 di martedì 18 agosto toccherà a Lipsia e Psg scendere in campo in occasione della prima semifinale di Champions League 2019/2020. Si gioca all’Estadio do Sport con le due formazioni pronte a contendersi il pass per la finale. Quale sarà l’esito del match dopo i novanta minuti, e forse oltre, in caso di pareggio? Non resta che attendere il fischio d’inizio. Per i due allenatori-amici, Tuchel e Nagelsmann, non c’è il rischio di dover perdere calciatori per squalifica legata alla somma di ammonizioni. La Uefa ha infatti azzerato i dai quarti di finale in poi. Lipsia e Psg si preparano all’appuntamento della stagione (fin qui) senza Diffidati. Leggi su sportface

