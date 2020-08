Device Huawei e Honor: gli aggiornamenti software non cesseranno (Di martedì 18 agosto 2020) Rischiano davvero di non ricevere più aggiornamenti i dispositivi Huawei e Honor equipaggiati nativamente con i servizi Google? Questa è la domanda che rimbombava da qualche giorno a questa parte nella testa dei proprietari dei suddetti terminali, preoccupati dal fatto che la licenza finora concessa al produttore cinese da parte del governo americano non fosse stata prorogata. In effetti, contrariamente a quanto si stava paventando, sembrerebbe proprio che le cose siano destinate a rimanere tali, ma la cosa non impatterà i dispositivi Huawei e Honor venduti con a bordo i Google Mobile Services, che continueranno regolarmente ad essere aggiornati. Come riportato da 'Huawei Central', l'OEM ha voluto tranquillizzare i clienti, affermando che nulla cambierà ... Leggi su optimagazine

