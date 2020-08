Coronavirus, sette positivi in una struttura per migranti (Di martedì 18 agosto 2020) Covid-19, un nuovo cluster, cioè un gruppo di casi collegati fra loro, è stato individuato a Massa . Le notizie sono ancora frammentarie, ma è confermata dall'Asl Toscana Nord Ovest la notizia della ... Leggi su lanazione

Nuovi 7 contagi da coronavirus in Basilicata. Si tratta di persone venute a contatto con il giovane di Tricarico. Coronavirus, in E-R 21 nuovi casi su 8.600 tamponi. Sette contagi legati a rientri da fuori regione. Coronavirus, Asl Viterbo: 'Il Drive in di Belcolle aperto sette giorni su sette per far fronte all'incremento di accessi. Coronavirus, drive-in di Belcolle aperto sette giorni su sette Viterbo - Il drive in di Belcolle, a partire da que…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sette Coronavirus, sette positivi in una struttura per migranti La Nazione Coronavirus: 27 positivi nuovi in Liguria, uno nell'imperiese rientrato da un viaggio all'estero

Continua a crescere il numero dei casi di Coronavirus in Liguria ... In provincia di Imperia i positivi rimangono stabili a 69, sette dei quali ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo. Tra i 27 ...

Bollettino coronavirus: un nuovo caso e sette guariti in provincia. Un decesso in Piemonte

PIEMONTE – Sale di 18 unità il conto delle persone guarite dal Covid-19 in Piemonte per un totale di 26.525 pazienti negativizzati. Questa la notizia positiva che arriva oggi dall’Unità di Crisi della ...

